النشرة: مسلح اقتحم صيدلية في صربا وأطلق النار على الصيدلي وهو في حالة حرجة

افاد مراسل "​الخليج 365​" بان "مسلحا اقتحم احدى ​الصيدليات​ في صربا وأطلق النار على الصيدلي فأصابه بكتفه وعمد على ضربه"، مشيرا الى انه "تم نقله الى المستشفى وهو بحالة حرجة".

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