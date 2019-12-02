دان رئيس "الحركة الشعبية ال​لبنان​ية" النائب ​مصطفى حسين​ "ارتهان البعض بقراراته للخارج، وطالب من ينتظر انفراجات خارجية أن يفكر ويعمل وينتج لبنانياً". واعتبر حسين أن "الداخل اللبناني اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لم يعد يحتمل أكثر اليوم، فالجميع على حافة الهاوية من دون استثناء وانتظار تحركات واشارات خارجية لن ينقذ لبنان من الهلاك، انما الخلاص هو باندفاعة داخلية تحرك المسؤولين لايجاد حلول لبنانية مئة في المئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين: الجميع على حافة الهاوية من دون استثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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