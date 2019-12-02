اقدم عدد من المتظاهرين على تنظيم وقفة احتجاجية امام ​وزارة الطاقة​، ورددوا الشعارات المنددة بسياسات قطاع الطاقة في ​لبنان​.

من جهتها طلبت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ من المتظاهرين امام الوزارة تشكيل وفد لمقابلتها ولكنهم رفضوا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية امام وزارة الطاقة وبستاني طلبت لقاء ممثلين عنهم لكنهم رفضوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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