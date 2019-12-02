ذكر مراسل "النشرة" في ​البقاع​، أنّ "سيارتين ذات زجاج داكن بداخلهما مسلّحين ملثّمين، أقدمتا على اعتراض وخطف المدعو "ع. ع. و" من بلدة ​كامد اللوز​ في ​البقاع الغربي​، على طريق عام ​البيرة​- كامد اللوز، أثناء تفقّده ورشة عمار له؛ وفرّوا به إلى جهة مجهولة"، لافتًا إلى أنّ "من المتوقّع أن تكون عمليّة الخطف تهدف إلى طلب فدية ماليّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ملثمون خطفوا مواطنا على طريق عام البيرة- كامد اللوز وفروا به إلى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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