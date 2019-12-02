طرابلسي: اما آن أوان البدء بصفحة سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة في لبنان

سال عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"اما آن أوان البدء بصفحة سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة في لبنان؟ أما آن الاوان لتكاتف الإصلاحيين الجديين الحقيقيين لوقف النزف وإخراج لبنان من ظلمة نفق أدخلته فيه سياسات اقتصادية خاطئة؟".

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