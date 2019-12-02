اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد الى أن "المسؤول يترك موقعه ويترك الناس فريسة الفقر وفقدان الحاجات الأساسية التي تقع مسؤولية تأمينها عليه، فذلك قمة الإستخفاف بالقيم الإنسانية وبكرامات الناس وبالانصياع للأهواء والخطط الجهنمية الخارجية التي لا تقيم وزنا للانتماء الوطني ولا لشرف المسؤولية وتحمل موجباتها".
واضاف: "لأنني تعودت على تحمل المسؤولية لم أبادر إلى الإستقالة من الحكومة، لكنها استقالت باستقالة رئيسها، وعندي اليقين أن الحريص على بلده وشعبه لا يتخلى عن مسؤوليته تجاههم عند الأزمات، بل يحاول ايجاد الحلول الممكنة لتجاوزها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: الحريص على بلده وشعبه لا يتخلى عن مسؤوليته تجاههم عند الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.