النشرة: اللجنة المشتركة المكلفة برفع التلوث عن نهر الليطاني أقفلت 14 مؤسسة مخالفة بزحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "اللجنة المشتركة المكلفة برفع التلوث عن ​نهر الليطاني​ ممثلة برئيس المصلحة الإقليمية للصناعة بيار عمران، وممثل ​مصلحة الليطاني​ وسام شرانق نفذت خمسة قرارات إقفال في زحلة وسيتم إقفال تسعة مؤسسات صناعية في ​شتورا​ وبما مجموعه اربعة عشر قرار إقفال من أصل واحد وعشرين قرارا.

وأكد عمران ان "عمليات الأقفال تأتي بناء لقرار وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ بخصوص المؤسسات التي لم تلتزم بالمهل"، مشيراً إلىأن "قرار الأقفال جاء بشكل مؤقت لحين تسوية الوضع وإنشاء محطات تكرير بناء لمتابعة حتى تسوية المخالفة|؟