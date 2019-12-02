أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن "اللجنة المشتركة المكلفة برفع التلوث عن نهر الليطاني ممثلة برئيس المصلحة الإقليمية للصناعة بيار عمران، وممثل مصلحة الليطاني وسام شرانق نفذت خمسة قرارات إقفال في زحلة وسيتم إقفال تسعة مؤسسات صناعية في شتورا وبما مجموعه اربعة عشر قرار إقفال من أصل واحد وعشرين قرارا.
وأكد عمران ان "عمليات الأقفال تأتي بناء لقرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور بخصوص المؤسسات التي لم تلتزم بالمهل"، مشيراً إلىأن "قرار الأقفال جاء بشكل مؤقت لحين تسوية الوضع وإنشاء محطات تكرير بناء لمتابعة حتى تسوية المخالفة|؟
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اللجنة المشتركة المكلفة برفع التلوث عن نهر الليطاني أقفلت 14 مؤسسة مخالفة بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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