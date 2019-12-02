إطلاق نار عشوائي وسقوط جرحى في "نيو أورلينز" جنوب أريزونا الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أُصيب عشرة أشخاص بالرصاص، جروح اثنين منهم خطرة، في حي سياحي بنيو أورلينز، جنوب أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح بيان لشرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار، وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصًا عديدين مصابين بالرصاص"، مضيفًا أن أيًا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة، وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة"، فيما تحدثت الشرطة في وقت سابق عن 11 جريحًا قبل أن تراجع الحصيلة "بعد تحقيق معمق أكثر".

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ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصًا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث"، فيما رصدت السلطات مكافأة تصل إلى خمسة آلاف دولار لمن يقدم أي معلومة توصل إلى توقيف الفاعل.

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالاً كبيرًا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الديربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".

وكتبت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية المدينة في تغريدة "إن إطلاق النار هذا الصباح كان أمرًا بشعًا في عطلة نهاية أسبوع كانت رائعة" واعدة بـ "إحالة المسؤولين إلى القضاء".