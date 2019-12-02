شكرا لقرائتكم خبر عن دينية النواب تدعو وزير الآثار ومحافظ القاهرة لزيارة مسجد الخازندارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الدينية بمجلس النواب تنظيم زيارة ميدانية لمسجد الخازندارة وتوجيه الدعوة لوزير الآثار ومحافظ القاهرة وممثلى الداخلية للوقوف على وضع المسجد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد الذي ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول ضرورة الاهتمام بصيانة وتجديد وترميم مسجد الخازندارة.

وقالت النائبة خلال اجتماع اللجنة :" المسجد له أهمية تاريخية ودينية حيث إن أول كلية أصول دين بالأزهر تم إنشاؤها بهذا المسجد" مشيرة إلى أن الموقع المتميز للمسجد، ورغم أنه لم يمض على تأسيسه مائة عام تم تسجيله كأثر من الآثار الدينية العامة بسبب دقة صانعيه، وتم اختيار المدرسة الملحقة بالمسجد لتستضيف واحدة من الكليات الثلاثة التى استهل بها الأزهر الشريف جامعته لتكون مقرا لكلية أصول الدين فى عام 1912.