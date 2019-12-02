شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حزب "مستقبل وطن" يستضيف الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حزب مستقبل وطن، غدا الثلاثاء، الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

كما تناقش الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية، تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وتتناول كلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ومن المُقرر أن يُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).