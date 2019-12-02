شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولي يحذر من التوابل المغشوشة فى السوق ويطالب بتشديد الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من انتشار تجارة التوابل المغشوشة ومجهولة المصدر التي يتم ترويجها فى الأسواق الشعبية وبعض محال البقالة والعطارة.

وقال متولي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن بعض الباحثين عن الثراء السريع يقومون بغش تلك التوابل مستخدمين مواد خام ضارة بصحة الإنسان، لافتاً إلي أن استخدام بعضهم خامات مسرطنة ومحظورة دوليا يتم استيرادها من الصين لتصنيع تلك التوابل محليا.

وأضاف متولي، أن الصين ابتكرت وسيلة جديدة وهى نكهة التوابل، وهى عبارة عن بودرة رخيصة الثمن يضاف إليها تركيبة التوابل المغشوشة لتصبح ذات رائحة نفاذة مثلها مثل التوابل السليمة فهي تعطى نفس الرائحة، ولكن نتائجها كارثية على المدى القصير ومع كثرة الاستخدام.

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وتابع متولي، أن التوابل المغشوشة تعد السبب الرئيسي للإصابة بأمراض الأمعاء وأعراضها، فمثل تلك المنتجات تصيب الإنسان على المدى القصير بتقرحات وربما يتطور الأمر علي المدى البعيد إلى الإصابة بأمراض أخرى مزمنة.

وأشار متولي إلي أن المواطن العادي لا يستطيع التميز بين الأصلي والمغشوش إلا بعد ظهور النتائج السلبية عليك سواء إعياء شديد بالأمعاء أو أى أعراض أخرى، رغم أن حالات الغش منتشرة بقوة بسبب ارتفاع الأسعار وقلة خبرة الزبائن، كما أن الإقبال على البضائع رخيصة الثمن تجعل ضعفاء النفوس يلجأون للتلاعب.

وفي هذا الإطار طالب متولي - هيئة سلامة الغذاء، لما تمتلكه من صلاحيات ويتبعها وزارة الصحة والتموين بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من تطبيق معايير سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين.