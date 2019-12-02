شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء والى: محطة مياه الشرب بقرية ناهيا تدخل الخدمة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أن محطة مياه الشرب بقرية ناهيا بكرداسة ستدخل الخدمة خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم اختبار خط المياه الخاص بالمحطة قطر 600 مم على ضغط 8 جو، وهو ضغط ضعف التشغيل الفعلى.

وقال النائب، أنه تم معاينة المحطة من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالجيزة ومركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية وشركة المقاولات المصرية، مضيفا: تم حصر الملاحظات المدنية والكهروميكانية الخاصة بمحطة مياه الشرب بما فيها إزالة عقبة مشكلة المحابس والربط الخاصة بالمحطة وتم الاتفاق على نوعيتها بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم، وسيتم تجهيز ونهو الاختبار النهائي يوم السبت 7 ديسمبر الجارى بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي والشركة المنفذة للمشروع والجهات المعنية الأخرى وذلك لدخول المحطة الخدمة لحل مشكلة المياه وتلبية احتياجات المواطنين.