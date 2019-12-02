شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية للحكومة بشأن تهميش مراكز شباب بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تهميش مراكز الشباب والرياضة بمراكز الشباب والرياضة بكوم أمبو محافظة أسوان وعدم تنفيذ مطالب الشباب المشروعة .

وقال النائب أحمد سعد درويش، إن مراكز الشباب والرياضة بكوم أمبو مهمشة تماماً، والبعض منها بدون أسوار خارجية وتركت لأطماع الأهالى والحيوانات الضالة، واستغلت في أغراض أخرى غير النشاط الرياضى، كما أن هناك مراكز شباب قرى أخرى تحتاج ملاعبها للتنجيل، وطالبنا ذلك مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى من قبل وزارة الشباب، مما أدى إلى استياء الشباب من عدم تنفيذ مطالبهم .

Advertisements

وفى هذا السياق، طالب النائب أحمد سعد درويش بسرعة تنجيل ملاعب مراكز شباب قرى (جعفر الصادق ، وسلوا قبلى ، وقرية فطيرة قبلى وبحرى ، والكاجوج ، والشبيكة ، والحجندية ) وإنشاء أسوار للمركز التي أصبحت مأوى للحيوانات الضالة .