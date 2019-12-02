ربة منزل تقود عصابة لسرقة المساكن في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، من "ه.م" مدرسة باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي 13000 ألف جنيه، مشغولات ذهبية عبارة عن سلسلة، 2 خاتم، حلق من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثره بمحتوياتها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها كل من "ا.م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 23195 لسنة 2018م حلوان سرقة، "أ.ج" عاطل، "ز.إ" بدون عمل صديقة الثاني.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد عيد توفيق وإسلام سعيد، وكريم عكاشة، ومحمد علي، ومحمد حسام فوزي، وأحمد بهجت، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب كسر الباب، تم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدي عميلهم سيئ النية "س.م" صاحب محل البطل للمصوغات الذهبية الكائن شارع عبد الرحمن ـ دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم 1 شارع أبو المجد ـ بذات الدائرة ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجني عليها تعرفت علي المضبوطات واتهمتهم بالسرقة.

بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقات من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، واقتصار دور المتهمة الثالثة علي تصريف المسروقات وأقروا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب على النحو التالي سرقة مبلغ مالي 2000 جنيه، هاتف محمول ماركة هواوي من داخل مسكن "و.م" محاسب والمحرر بشأنها المحضر رقم 19384 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 25/11/2019م، سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه من داخل مسكن "ح.ك" بائع والمحرر بشأنها المحضر رقم 19655 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 27/11/2019م، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكن المتهم الأول.

كما تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 3500 جنيه من متحصلات واقعتي السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عمرو الذهبي، مساعد فرقة مصر القديمة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.