على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. عامل يسرق ربع مليون جنيه من داخل محل بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

على طريقة سيناريو فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، قام عامل بسرق ربع مليون جنيه من داخل محل، عن طريق إحداث فتحة من السقف والتسلل لداخل المحل وسرقته، بمنطقة عابدين.

تبلغ للعقيد محمد البتانوني، مأمور قسم شرطة عابدين، من "أ. ط" مدير شركة أصواف بأنه حال توجهه للمحل عمله الكائن بالطابق الأرضي بشارع عدلي دائرة القسم غير مأهول بالسكان اكتشف كسر درج الكاشير، ودرج أحد المكاتب، وسرقة مبلغ مالي 25000 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة بمعرفة الرائد محمود كامل، معاون المباحث، تبين وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب كما تبين وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40سم × 40 سم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ع.ف" عامل بمخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية ومقيم مركز صدفا / أسيوط والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1847 لسنة 2017م صدفا أسيوط سلاح والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 قضايا " تبديد، تسول" بإجمالي حبس 5 شهور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود كامل، معاون مباحث عابدين، من استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية مبلغ مالي 24.600 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، جاكوش، عتلة حديدية.

وبمواجهته أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بالاشتراك بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بإسلوب "كسر الباب"، وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة علي النحو المشار إليه ودخول المحل وسرقة محتوياته وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.