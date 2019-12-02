إي فاينانس تؤسس 3 شركات شقيقة لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج

قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، إن الشركة قررت إطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم e-finance.

والشركات الثلاث هي e-cards وهي شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال 150 مليون جنيه، وشركة المدفوعات الرقمية "خالص" برأسمال 100 مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq ، بحسب سرحان.

جاء ذلك خلال جلسة لسرحان، مع عدد من الصحفيين، ضمن فعاليات معرض كايرو اي سيتي.

وأشار إلى أن هذه الشركات كانت قد بدأت أعمالها قطاعات أعمال Lines of Business داخل الشركة.

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وأرجع سرحان فصل هذه القطاعات إلى شركات شقيقة إلى استراتيجية الشركة الجديدة في التوسع وتلبية احتياجات السوق وتنفيذ مشروعاته.

أضاف سرحان، أن إي فاينانس هي المركز الرئيسي في مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية خاصة وأن الشركة قد استثمرت 600 مليون جنيه في البنية التحتية باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ونجحت في مضاعفة أعداد موظفيها اليوم لتقترب من 1000 موظف.

مشيرا أنه على مدار 12 عاما الماضية نجحت إي فاينانس في الإنتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة في مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية ، الشبكة الجماهيرية "خالص" ، وشبكة الحماية الاجتماعية.

وأكد على جاهزية الشركة لتنفيذ أى مشروعات رقمية ضخمة حيث أصبح لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلى جيد بشكل مستدام، خاصة أن هناك مركزًا رئيسيًا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطي بالقاهرة الجديدة، تم تزويدها بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية التى تضمن سرعة تجاوز أى تحديات وفقًا للمعايير الدولية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنها فخورة بالنتائج الإيجابية التي حققتها شركة اي فاينانس على مدار تاريخها خاصة وأن بنك الاستثمار القومي يعد المساهم الرئيسي في هذه الشركة ، معربًة عن فخرها بشركة وطنية في حجم وإمكانيات "اي فاينانس" تعمل في مصر بقطاع تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.