وفاة 15 شخصًا في حادث سقوط حافلةٍ من فوق جسر بروسيا

إرتفع عدد ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرق روسيا إلى 15 شخصا والعدد مرجح للارتفاع، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بإصابات مختلفة الشدة، أفادت بذلك هيئات الإنقاذ لوكالة "سبوتنيك".
وأكد ممثل هيئات الإنقاذ في حديث للوكالة "بحسب المعلومات الأولية، أصيب 33 شخصا، من بينهم لقي 15 شخصا حتفهم، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى المحلي".
وأكدت وزارة الصحة أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وحتى الآن هناك إصابات بليغة".
وسبق أن أكدت هيئات الإنقاذ أن حافلة ركاب سياحية كانت تتوجه من محطة كوينغ، وقد انقلبت جراء خروجها عن الطريق، وكان على متنها 43 شخصا.
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