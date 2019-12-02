واجهت فتاة إيزيدية عراقية عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي قام بإغتصابها منذ 5 سنوات عندما كانت تبلغ من العمر 14 سنة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العالم" الإيرانية الضحية وهي تدعى أشواق حجي، أمام مغتصبها الداعشي (عراقي الجنسية) المعتقل في السجون العراقية، وهو مطأطأ الرأس بعد أن إستطاعت هي الهروب من جحيم التنظيم الإرهابي وتم القبض عليه.
وكانت الفتاة التي تعرضت على يده لأقسى أنواع الإنتهاكات الجسدية والنفسية تبكي بحرقة وتسأله "لماذا حطمت أحلامي وكسرت قلبي؟" قبل أن تنهار وتفقد وعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات قاسية، مواجهة بين فتاة و"داعشي" قام بإغتصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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