جوجل تحتفي بالعيد الوطني الـ48 للإمارات

احتفى محرك البحث غوغل بالعيد الوطني للإمارات من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للنسخة العربية للموقع، حيث تزينت الصفحة بالعلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان محرك البحث غوغل قد شارك باحتفالات العيد الوطني للإمارات على مدى السنوات الماضية عبر تزيين الشعار بمواقع أثرية إماراتية.
وتحل الذكرى الثامنة والأربعين لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.
وسيقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني في استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار "إرث الأولين".
وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم في تاريخه. وتحتفل الإمارات بالثاني من ديسمبر هذا العام، ذكرى قيام دولة الاتحاد، وهيتواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة في "عام التسامح" 2019، عانقت من خلالها النجوم ورفعت سقف الطموحات.
وعانقت الإمارات في عام 2019 الفضاء، وعززت حضور المرأة برلمانياً مناصفة مع الرجل، كما واصلت نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية.
وتقيم البلاد في إماراتها السبع احتفالات شعبية واسعة بمناسبة ذكرى قيام دولة الاتحاد، حيث تكتسي المباني بألوان العلم الإماراتي وتطلق الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية، تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.
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