وزارة الطاقة اللبنانية ترجئ مناقصة بنزين لمدة أسبوع

أرجأت ندى بستاني، وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الإثنين، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.
وجاء قرار الوزيرة لإتاحة المزيد من المنافسة، وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.
تجرب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من بنزين 95 أوكتين، في مسعى لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصاديةيشهدها لبنان في عقود.
وطلبت الوزيرة من الشركات أن "تتقدم الإثنين المقبل لتعزيز المنافسة والحصول على أفضل الأسعار للدولة اللبنانية".
أضافت، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، "أننا مستمرون في المناقصة وقرار التأجيل فقط من أجل تعزيز المنافسة".
تابعت: "حصلت ضغوط خلال الـ48 ساعة الماضية على الشركات، والمناقصة لم تفشل بمجرد تقدم شركتين، والاتصالاتالتي حصلت لا علاقة لها بالسياسة".
وأضافت: "قررنا الدخول في المنافسة بعد الأزمة التي شهدها قطاع البنزين واتخذنا هذا القرار بعد إعلان الشركات عن عدم قدرتها فتح اعتمادات للاستيراد، ومن أجل تأمين هذا الحق للمواطن".
وعن عدم تسليم البنزين لمحطات الأيتام، قالت: "نأمل من شركات استيراد المحروقات تأمين البنزين لكل المحطات على الأراضي اللبنانية كافة".
تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.
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