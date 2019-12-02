حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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