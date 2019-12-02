عاجل-خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.