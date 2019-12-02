كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير: تقارير بريطانيا القائمة على التهديد الروسي المزعوم تهدف لزيادة الإنفاق الدفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سفير روسيا لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، في مقابلة قبل اجتماع قادة الناتو في لندن، أن تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث بريطاني يدعي أن الجيش البريطاني يفتقر إلى القدرة على مواجهة روسيا في حالة نشوب صراع - مثله مثل العديد من المنشورات المماثلة الأخرى - يهدف إلى النفخ في الإنفاق الدفاعي للبلاد بحجة ما يسمى بالتهديد الروسي.

وقال "كيلين"، عندما طُلب منه التعليق على التقرير: "نعلم أن قمة الناتو ستعقد هنا في لندن في 4 ديسمبر. هذه الأنواع من البيانات والمقالات تُمارس الآن، كما لاحظت، في العديد من البلدان ... شعوري هو أن الغرض الوحيد من هذه الأنواع من البيانات والتقارير هو البحث عن المزيد من الأموال لميزانيات الدفاع".

وأضاف: "من الواضح أن رجال الدفاع يستغلون فكرة التهديد الروسي من أجل مصلحتهم الخاصة، لاستخراج المزيد من الأموال من ميزانية الحكومة للدفاع".

أعربت وكالات ومسؤولون عسكريون في المملكة المتحدة، وأبرزهم وزير الدفاع السابق غافين ويليامسون، مرارًا وتكرارًا، عن مخاوفهم من المحاولات الروسية المزعومة لزيادة وجودها العسكري في أوروبا، وخاصة في القطب الشمالي. وقد رفضت موسكو باستمرار هذه المزاعم.

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ووفقًا لـ "كيلين": "قد يكون لدى الشركات الروسية المزيد من الفرص للعمل في المملكة المتحدة بمجرد أن تغادر الاتحاد الأوروبي أخيرًا وتفقد العديد من الحواجز التنظيمية للاتحاد الأوروبي تأثيرها".

وقال السفير: "إذا حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسوف نرى فرصًا أخرى لأن بعض الحواجز التي أنشأها الاتحاد الأوروبي ستنهار. على سبيل المثال، في التجارة لدينا ما يقرب من عشرين من هذه الأنواع من الحواجز والقيود ... لذلك لن تكون هذه الحواجز موجودة بعد الآن وستتاح لأعمالنا المزيد من الفرص للقيام بالأشياء في هذا البلد".

وأشار إلى أن الشركات ورجال الأعمال الروس حريصون للغاية على عدم القدرة على التنبؤ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وآثاره، سواء بالنسبة للمملكة المتحدة أو للأعمال التجارية العالمية.

وأردف "كيلين": "فيما يتعلق بكيفية رؤيته، نحن لا نتخذ موقفًا في هذا الصدد. إنها مسألة داخلية من وجهة نظرنا السياسية. هناك مزايا بالنسبة لنا في المملكة المتحدة نبقى في الاتحاد الأوروبي لأنه أكثر قابلية للتنبؤ ونحن لدينا أساس معين في التعامل مع بريطانيا من خلال لوائح واتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي لدينا بالفعل مع الاتحاد الأوروبي".