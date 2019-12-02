كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 أشخاص في غارة جوية على بلدة معرة النعمان السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نشطاء المعارضة السورية، إن غارة جوية على سوق في بلدة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب البلاد أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن غارة جوية اليوم الاثنين علي السوق في معرة النعمان أسفرت عن مقتل 10 واصابة آخرين.

وأعلن أيضًا مركز حلب الإعلامي، وهو يغطي المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا، إنه قتل عشرة مدنيين واصيب العشرات.

تقع البلدة في محافظة إدلب، معقل المعارضة الأخير في البلاد.

شنت القوات السورية هجومًا لمدة أربعة أشهر في وقت سابق من هذا العام ضد إدلب، الذي يسيطر عليه متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

أجبر هجوم الحكومة السورية مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم. اعاق وقف إطلاق النار الهش التقدم في نهاية أغسطس، ولكن تم انتهاكه مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة.

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