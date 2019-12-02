أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 2/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مسؤول: إيران قد تعيد النظر في التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذرت إيران من أنها قد "تُعيد النظر بجدية" في التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا كانت الأطراف الأوروبية تعتزم إطلاق صفقة نووية تؤدي إلى آلية نزاع يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحطم طائرة بمحيط مطار سان أنطونيو

لقى 3 أشخاص حتفهم، بعدما تحطمت طائرة صغيرة فى الطرف الشمالى من مطار سان انطونيو الدولى فى ولاية تكساس الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء الأحد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين تفرض عقوبات على "هيومن رايتس" الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الاثنين، أن الصين تفرض عقوبات على عدد من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ردًا على مشروع قانون أمريكي يحظر تصدير أسلحة السيطرة على الحشود إلى شرطة هونج كونج.

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