كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب "أردوغان": شراء تركيا إس 400 من روسيا سوف يعزز حلف الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إسماعيل صافي، عضو مجلس إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه "يتعين على تركيا الحصول على أنظمة الدفاع الروسية إس 400 - هذه الخطوة لن تقلل من قدرة الناتو الدفاعية، لكنها ستزيدها بدلاً من ذلك. ومع ذلك، فنحن نفعل ذلك ليس من أجل الناتو، ولكن لتعزيز دفاعنا الجوي".

ووفقًا لأنقرة، بدأت روسيا تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى تركيا في يوليو، ومن المتوقع أن تدخل طور التشغيل الكامل بحلول أبريل 2020.

أصبح اتفاق الأسلحة بين موسكو وأنقرة مصدر قلق كبير لواشنطن، التي حثت أنقرة على خرق الاتفاق وحتى فرض عقوبات على تركيا بشأن هذه القضية.

كما أوقفت الولايات المتحدة حليفتها في حلف الناتو من برنامج طائرات إس 400، قائلة، إن أنظمة الدفاع الروسية الصنع قد تشكل خطرًا عليها.

ووفقًا للولايات المتحدة، فإن أنظمة الصواريخ لا تتوافق مع المعايير الأمنية للكتلة، وقد تعرض عمليات طائرة الجيل الخامس للخطر.

وردت أنقرة بالقول، إن أنظمة إس 400 لن تشكل تهديدًا للتحالف وتقاوم ضغوط الولايات المتحدة لإلغاء الأوامر.

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وقد أعلن مصدر عسكري، أن أنقرة بدأت يوم الإثنين 25 نوفمبر، اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي إس 400، وسيتم لهذا الغرض إطلاق مقاتلات إف 16 وطائرات أخرى في الأجوا، حسبما نشرت نقلت صحيفة "ميلييت".

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي إس 400 التي اشترتها أنقرة مؤخرًا من روسيا والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي.

ونقلًا عن بيان صادر من إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة إف 16 وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة".

حيث بدأت عملية تسليم إس 400 لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف يوليو الماضي.

وقد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشغل بشكل كامل صواريخ إس 400 في أبريل 2020.

وكان قد أعلن ديمتري شوجاييف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري، للصحفيين في معرض في دبي، أنه سيتم تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي إس 400 من قبل الجيش التركي في موعد لا يتجاوز ربيع عام 2020، في حين سيكتمل تدريب المتخصصين الأتراك بحلول نهاية عام 2019.

وقال "شوجاييف": "يتم تنفيذ عقد إس 400 لتركيا بشكل طبيعي. بحلول نهاية العام، سنكمل تدريب المتخصصين الأتراك. بحلول الربيع، سيكون النظام في الخدمة القتالية. كل شيء يسير وفقًا للخطة".