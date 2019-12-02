كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز الاحتفالات بالعيد الوطني في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في احتفالها بالعيد الوطني، الإمارات تعمل بشكل مستمر للعمل على مواكب العصر والتطوير لتكون الرائد في كل المجالات على مستوى الدول الخليجية ودول العالم.

صور الإحتفال بالعيد الوطني

تقيم دولة الإمارات، احتفالا باليوم الوطني الـ48، العديد، ونشر الألعاب النارية على مستوى أبراج دبي التي سوف تنير دبي وأبوظبي والعديد من المناطق.

وتنظم الامارات حفلاً كبيراً بمشاركة العديد من المطربين والمغنيين الخليجين مثل حسين الجسمي وبلقيس بالإضافة إلى فرقة ناثانيل من كوريا الجنوبية، وسوف يتم عمل العديد من العروض المميزة للعديد من الشركات في هذا اليوم الإستثنائي.

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أبرز وأهم الإحتفالات التي تحتفل بها الدولة

احتفال الإمارات باليوم الوطني الاماراتي الـ 48 يعتبر من أبرز وأهم الإحتفالات التي تحتفل بها دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة توحيد إمارات المتعددة في السابق لإمارة واحدة تحت قيادة آل نهيان، وتستمر قيادة آل نهيان لدولة الامارات بإبداع وتميز فريد من نوعه على مستوى قيادة منظمة ومحكمة للدولة الاماراتية.

وتعتبر دولة الامارات من أبرز وأهم الدول العربية والخليجية، حيث تحتفل دولة الامارات قيادة وشعب بذلك المناسبة المميزة، والعظيمة على دولة الإمارات.

حكام الإمارات السبع

وقد بدأت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.