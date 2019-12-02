احتراق سيارة بالكامل على قنطرة الحسن الثاني بين الرباط وسلا- صور

تعرضت إحدى السيارات الخفيفة، صباح اليوم الاثنين، لحادث احتراق، بعدما نشبت فيها النيران فوق قنطرة الحسن الثاني، بين مديني سلا والرباط.

وأظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق السيارة بالكامل، بعدما امتدت ألسنة اللهب إلى كافة أطرافها، قبل حضور عناصر الإطفاء.

ولحسن الحظ، فإن الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد، لم يخلف أي خسائر بشرية، إذ تمكن سائق السيارة من النجاة بنفسه، مبتعدا عن النيران، وفق ما أكده شهود عيان.