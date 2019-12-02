تنافس في الأناقة على البساط الأحمر لمهرجان مراكش.. والفنانون المغاربة حريصون على تحية الجمهور – فيديو

يواصل الفنانون المغاربة، المشاركون في الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، خطف الأنظار بإطلالاتهم اللافتة للانتباه، أثناء مرورهم على البساط الأحمر للمهرجان.

وعلى الرغم من أن مرور الفنانين المغاربة على البساط الأحمر في اليوم الثالث من العرس السينمائي، كان أقل من اليومين الماضيين، إلا أن الأناقة كانت حاضرة بقوة من خلال ارتدائهم أزياء مميزة من آخر صيحات الموضة.

وحرص الفنانون المغاربة على التوجه فور حضورهم إلى قصر المؤتمرات، نحو الجمهور من أجل إلقاء التحية عليهم عن قرب، وفسح المجال أمامهم لالتقاط صور تذكارية.