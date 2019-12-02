ارتفاع حصيلة “فاجعة تازة” إلى 17 قتيلا

قال مصدر طبي، إن عدد وفيات الحادث المأساوي بجماعة باب مرزوقة، مدينة تازة، ارتفع إلى 17 قتيلا.

وتوفي 7 أشخاص اخرون، 6 بالمستشفى الاقليمي بذات المدينة، وواحد بالمركب الجامعي بمدينة فاس، إضافة إلى 10 ضحايا وافتهم المنية بعين المكان، بعد انقلاب حافلة لنقل الركاب، ظهر أمس الأحد، لتصل حصيلة الحادث المميت إلى 17 قتيلا، فيما لا زال شخص اخر بقسم الانعاش، بين الحياة والموت.

وفتحت السلطات الأمنية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.