شكرا لقرائتكم خبر عن تنامي ظاهرة سرقة السيارات في أحياء إب والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن ، بزيادة وتنامي ظاهرة سرقة السيارات وأجزاء منها بعدد من حارات مدينة إب وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.

وتحدثت المصادر، عن سرقة أربع سيارات خلال اليومين الماضيين بمدينة إب من قبل عصابات لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي التي تحكم قبضتها على المحافظة. Advertisements وشكى مواطنون بحارات الوازعية وشارع مدرسة أروى وحي المحافظة سرقة سياراتهم وأجزاء منها وسط استياء وغضب شعبي جراء التدهور والفلتان الأمني الذي يضرب مديريات المحافظة. وكان تقرير أمني لمليشيا الحوثي أكد وقوع قرابة ألف جريمة وانتهاك في مختلف مديريات المحافظة منذ مطلع العام الجاري. وتشهد محافظة إب، أزمة غاز منزلي متفاقمة والمليشيا تنهب السلال والمساعدات الغذائية وسط انتشار عصابات ومافيا الأراضي بمختلف مديريات المحافظة.

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