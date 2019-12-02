شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً في هجوم مُسلح في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

قتل 14شخصًا على الأقل في هجوم مسلح بمقاطعة كوموندجاري بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع النيجر. وأشار الحاكم الإقليمي للمقاطعة الكولونيل سايدو سانو إلى أن الهجوم وقع على مرفق ديني بالمقاطعة. يُذكر أن بوركينافاسو تعاني تدهور الحالة الأمنية مع هجمات تحدث بصفة متكررة، ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات الإرهابية في البلاد بمقتل أكثر من 500 شخص بينهم 200 جندي، فضلًا عن آلاف النازحين.

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