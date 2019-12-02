الذهب ينزل بفعل قوة الدولار وبيانات صينية إيجابية

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة). وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1466 دولارا. وحفز المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال تشرين الثاني في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب.



لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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