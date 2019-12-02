شركة يابانية تكافئ موظفيها غير المدخنين بإجازة سنوية مدفوعة... العرض مغرٍ!

تُقدّم شركة يابانية لموظفيها من غير المدخنين 6 أيام إجازة إضافة على إجازاتهم السنوية المدفوعة وذلك كتعويضٍ عن استراحات المدخنين.
وقال متحدّث باسم الشركة للصحيفة البريطانية "احد الموظفين غير المدخنين ترك رسالة في صندوق الاقتراحات الخاص بالشركة بداية السنة الحالية قائلاً إنّ استراحات التدخين تُسبّب المشاكل، مديرنا التنفيذي رأى التعليق ووافق الموظف الرأي لذا أصبحنا اليوم نُعطي إجازات أطول لغير المدخنين كتعويضٍ لهم".
وازداد غضب الموظفين غير المدخنين بعدما وصلت استراحة تدخين كلّ موظف إلى 15 دقيقة، بخاصةٍ وأنّ الشركة تقع في الطابق التاسع والعشرين وكل من يريد التدخين عليه النزول إلى الطابق السفلي.
ويأمل المدير التنفيذي للشركة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الموظفين على التوقّف عن التدخين.
وذكرت تلغراف أنّ ما لا يقلّ عن 30 موظفاً من أصل 120 قد استفادوا من هذا التعويض وأنّ أربعة أشخاص توقفوا عن التدخين بعد هذا الإجراء.
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