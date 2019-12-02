وفد من شيوخ العشائر يسلم مكتب الصدر رسالة بشأن الاوضاع في النجف

سلم وفد عشائري في النجف، الاثنين، مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة بشأن الاوضاع في النجف. وقال مراسل الخليج 365، ان وفدا من شيوخ العشائر توجه اليوم إلى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسلمه رسالة تتضمن مناشدة الصدر بالتدخل واطلاق مبارة لحقن الدماء في النجف. Advertisements واضاف ان المكتب وعد بايصال الرسالة الى الصدر. يذكر ان محافظة النجف شهدت ليلة امس مواجهات بين متظاهرين والقوات الامنية، دفع بالمتظاهرين الى معاودة حرق القنصلية الايرانية في المحافظة.



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