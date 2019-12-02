نائب الرئيس الايراني: الوضع الحالي للبلاد أصعب الأوضاع منذ الثورة

وقال إسحاق جهانغيري، في الذكرى الـ23 لليوم الوطني للتصدير اليوم: "لقد صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خلال العامين الماضيين من الحرب النفسية والاقتصادية" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضح أن "الأمريكيين ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة.



وشدد على ضرورة التركيز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا أن الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد.