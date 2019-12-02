نائب الرئيس الايراني: الوضع الحالي للبلاد أصعب الأوضاع منذ الثورة

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، أن أمريكا لم تستطع تصفير صادرات النفط الإيراني رغم ممارسة أقصى الضغوط النفسية والاقتصادية على إيران، مشيرا "لدينا الطرق البديلة لبيع النفط".
وقال إسحاق جهانغيري، في الذكرى الـ23 لليوم الوطني للتصدير اليوم: "لقد صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خلال العامين الماضيين من الحرب النفسية والاقتصادية" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وأوضح أن "الأمريكيين ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة.
وشدد على ضرورة التركيز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا أن الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد.
وأوضح أن "الأمريكيين ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة.
وشدد على ضرورة التركيز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا أن الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد.
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