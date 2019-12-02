بالجدول.. أسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

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نشر البنك المركزي العراقي، الاثنين، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.
وبين الجدول ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و392 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 293 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 578 الف دينار.
واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 869 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم 1.168 مليون دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.468 مليون دينار.
واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 869 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم 1.168 مليون دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.468 مليون دينار.
ادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي:
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