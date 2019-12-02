اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن وجبة جديدة من أسماء المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية. وذكرت الامانة في بيان تلقات الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة تعويض المتضررين اصدرت قوائم أسماء المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية الذين صدرت لهم قرارات تعويض". وادناه اسماء الوجبة الجديدة: Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء.. لجنة تعويض المتضررين تعلن عن وجبة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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