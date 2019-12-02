حاول حماية منزله من السرقة فقتل نفسه بأغرب الطرق!

وأفادت تقارير إعلامية أن رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً، يقطن في بلدة فان بورين بولاية مين، شرقي البلاد، قد أصيب بعيار ناري، مما اضطر إلى نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى بعد اتصاله بخدمة الطورائ.وأوضحت الشرطة أن الرجل، ويدعى رونالدو سير، قد فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه، وفقاً لما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وخلال التحقيقات تبين أن الضحية كان قد أصيب بالطلق الناري بعدما ثبت بندقية تطلق النار بشكل أتوماتيكي عند محاولة فتح باب المنزل، ويبدو أن رونالدو كان يقوم بتجريب الجهاز بنفسه للتأكد من عمله عندما أصيب بالرصاصة القاتلة.

وعند فحص بقية أرجاء المنزل تبين وجود بنادق عدة مثبة بالطريقة ذاتها، مما دفع الشرطة للاستعانة بخبراء لتفكيكها.



تجدر الإشارة إلى أن تثبيت أجهزة إنذار مزودة بأسلحة نارية أمر غير قانوني في الويات المتحدة، وقد تحدثت وسائل الإعلام عن حوادث مشابهة وقعت في الأعوام الأخيرة.