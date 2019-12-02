اليوم الوطني الإماراتي.. 11 رقما قياسيا في حب الوطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 11 رقما قياسيا حققه "عيال زايد" على مدار العام الجاري، ويهدونه للإمارات في يومها الوطني؛ تعبيرا عن حب الوطن وتعزيزا لقيم الولاء والانتماء ورغبة في رفع راية البلاد خفاقة عالية في كل وقت وحين.

يوم الإمارات الوطني.. 7 لآلئ تنير مسيرة الاتحاد خلال 48 عاما

أرقام قياسية تحمل في طياتها الكثير من المبادئ والقيم استلهمها أهل الإمارات من إرث الأولين وروح الاتحاد، تعبر عن تميز "عيال زايد" وتفوقهم في مختلف المجالات، وتروج لإنجازات ومعالم الدولة.

وتعد الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان الاتحاد مناسبة لتجديد العهد ومواصلة الإنجازات بالسير على خطى ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام الذين اجتمعوا على الحق والخير، في يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول سنة 1971 لإعلان قيام اتحاد دولة الإمارات، وبدء مسيرة التنمية والبناء.

وفيما يلي تستعرض "العين الإخبارية" أبرز الأرقام القياسية التي حققها أهل الإمارات على مدار العام الجاري:

أكبر لوحة فسيفساء في العالم من أغطية العبوات البلاستيكية

26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: احتفالا باليوم الوطني الـ48 للدولة، اجتمع الطلاب والمدرسون وأولياء الأمور من مدارس مجموعة "جيمس للتعليم" لتشكيل "أكبر لوحة فسيفساء في العالم من أغطية العبوات البلاستيكية" لكتابة عبارة "طموحات زايد تعانق الفضاء" باللغة الإنجليزية "Zayed’s Ambitions Embrace Space" مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ودخلت اللوحة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر جمع 13 ألفا و434 غطاء عبوة محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في اليابان والذي بلغ 5009 أغطية.

وقام المشاركون بإلصاق أغطية العبوات على لوح خشبي مصمم خصيصا بأبعاد 14مترا × 220 مترا باستخدام الغراء ثم تلوينها بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة الأسود والأحمر والأبيض والأخضر.

وجاءت الفعالية تأكيدا على التزام المجموعة بتعزيز الانتماء الوطني بين الطلاب، واغتنم المعلمون هذه الفرصة لتعريف الطلاب بأهمية إيجاد سبل مبتكرة لإعادة تدوير واستخدام المواد البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في سبيل حماية بيئتنا.





أكبر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: نجح مكتب "الشارقة صديقة للطفل" في تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل لموسوعة جينيس للأرقام القياسية والخاص بأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه بعدما التقط صورة لـ72 شخصا على حائط بطول 50 مترا يتضمن رسومات تعبر عن محاور حقوق الطفل وتتمحور حول بنود اتفاقية حقوق الطفل.

أثقل منصة بحرية ثابتة وأحادية الكتلة

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: دخلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ التابعة لـ"صناعات" موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن "أثقل منصة بحرية ثابتة وأحادية الكتلة" في العالم.

وتزن "منصة أم اللولو لمعالجة الغاز"، الحائزة على اللقب، 32 ألف طن متري، حيث صنعتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بالكامل في دولة الإمارات ضمن منشآتها التصنيعية المتطورة والممتدة على مساحة 1,3 مليون متر مربع في مدينة مصفح بأبوظبي؛ وذلك لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وتنتصب "منصة أم اللولو لمعالجة الغاز" على ارتفاع يقارب طول برج "بيج بن" في لندن، وتبلغ أبعادها 77,7 متر × 83,5 متر.. وهي واحدة من 5 منصات صنّعتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بالكامل كجزء من عقد تصميم وتوريد وإنشاء منحته شركة "أدنوك" إلى تحالف يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة "تكنيب إف إم سي – أبوظبي" لتنفيذ عقود الحزمة الثانية من مشروع التطوير الكامل لحقل أم اللولو البحري.

ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للحقل أكثر من 100 ألف برميل يومياً في عام 2020 ليدعم بذلك استراتيجية "أدنوك" في زيادة سعتها الإنتاجية بحلول عام 2030.





أكبر حفل توقيع كتاب في العالم

8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: نجح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ38 في أن يسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتوقيع 1502 كاتب إصداراتهم بأكبر حفل توقيع كتاب في العالم.

وتسلمت هيئة الشارقة للكتاب شهادة الرقم القياسي الجديدة من قبل ممثل جينيس للأرقام القياسية، وسط هتاف آلاف القراء والزوار الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في الحدث العالمي والحصول على نسخهم من المؤلفات، حيث تجمعوا جنبا إلى جنب على امتداد قاعات المعرض مشكلين سلسلة بشرية من الكتاب بمختلف الحقول الأدبية والعلمية والمعرفية.





أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم

23 أكتوبر/تشرين الأول 2019: حققت بلدية دبي إنجازا جديدا بدخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد إتمام بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد بضاحية ورسان.

وقامت بلدية دبي بتنفيذ وإنجاز المشروع وهو عبارة عن بناء متكامل ويشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 متر وبمساحة إجمالية 640 مترا مربعا من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعد أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم مكون من طابقين، وتم تنفيذه بتقنية الطباعة وفي موقع البناء مباشرة تحت ظروف عمل خارجية وباستخدام مكونات محلية.

ويعد المشروع نقطة تحول جذري في قطاع البناء والتشييد على المستويين المحلي والإقليمي ويعتمد على استراتيجية الابتكار بتقنيات الطباعة في البناء والتي بدورها ستقوم بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المباني وإنجازها في زمن قياسي وتقليل تكاليف البناء والمساهمة في وضع حلول لتحديات التركيبة السكانية بتقليل عدد عمالة البناء، كما أنه سيتم من خلالها دعم توجهات الإمارة في مجال الاستدامة باستخدام مواد محلية وتقليل النفايات الإنشائية؛ حيث تتم الطباعة بصورة إلكترونية حسب المخططات الهندسية مباشرة دون تدخل بشري.





وقد تم تنفيذ المبنى حسب متطلبات الاستدامة ومعايير المباني الخضراء، حيث يتميز بأنظمة عزل فعّالة من خلال طباعة الحوائط بشكل هندسي مبتكر ويزيد من إمكانية الاستفادة من الفراغات داخل الحائط، ما يساعد بشكل رئيسي على عزل المبنى حراريا والتقليل من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى وضع حلول لتوصيل الخدمات داخل الحوائط المطبوعة والتي تشمل جميع الخدمات للمبنى من كهرباء ومياه واتصالات وتكييف وتقنيات نظم المعلومات.

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أكبر مشاركة في درس للتصوير الفوتوغرافي

14 أكتوبر/تشرين الأول 2019: تمكنت مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقها أعلى نسبة مشاركة في ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي وصلت إلى أكثر من 404 يافعين، وذلك في إنجاز فريد من نوعه يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المؤسسة .

وتعاونت المؤسسة مع شركة "كانون" العالمية المتخصصة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير لتحطيم رقم جينيس للأرقام القياسية السابق والذي سجل مشاركة 250 طالبا، واستمرت ورشة العمل ثلاثين دقيقة ونجحت "فن" في تجاوز هذا العدد من خلال ورشتها التي استمرت 30 دقيقة و19 ثانية وبعدد يقترب من ضعف سابقه.

أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم

3 أكتوبر/تشرين الأول 2019: في إنجاز جديد لها، حصلت شرطة رأس الخيمة على شهادة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم.

وقد بلغ مدة تصنيع الشارة 26 يوما على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويبلغ حجمها 115 * 154 سنتيمترا وسمكها 29 ملليمترا بينما يصل وزنها إلى 104 كيلوجرامات.

ويسهم هذا الإنجاز في تجسيد اسم وهوية شرطة رأس الخيمة الحريصة على تحقيق الاستدامة.





أول مركز شرطة في العالم بدون تدخل بشري

17 يونيو/حزيران 2019: حصل مركز شرطة دبي الذكي"Drive-thru" على شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري ويقدم جميع الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

وكانت شرطة دبي استحدثت بالتعاون مع شركة ميراس وحدات ذكية جديدة لمركز الشرطة الذكي "Drive-thru" عبر مرور العميل بمركبته الخاصة لمكان مهيأ ومخصص لهذه الخدمة واستخدام جهاز طلب الخدمة دون النزول من المركبة، وذلك في 3 مخارج "لاست إكزت" في إمارة دبي وهي D89 بالاتجاه إلى الخوانيج ومخرج E11 بالاتجاه إلى أبوظبي "ماد إكس" ومخرج E11 بالاتجاه من أبوظبي إلى دبي وتتوفر فيها الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.





أكبر مبنى على هيئة برواز

11 مايو/أيار 2019: حصل برواز دبي على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر مبنى على هيئة برواز" .

وستسهم تلك الشهادة في الترويج للمشروع خصوصا ولمدينة دبي عموما، وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة، كما أن هذا الإنجاز يعد امتدادا لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه.

تأتي هذه الجائزة تقديرا لهذا الصرح العمراني البارز وأهميته في تأطير مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد ليكون دلالة للربط بين الماضي العريق للمدينة وحاضرها المزدهر كما يوفر صورا وفيديوهات بانورامية لكامل مدينة دبي ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.





أكبر جسر فولاذي قوسي

7 مارس/آذار 2019: سجلت دولة الإمارات ممثلة بوزارة تطوير البنية التحتية رقما قياسيا جديدا ضمن موسوعة "جينيس" بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 مترا.

والمشروع الذي تم تسجيله بموسوعة جينيس عبارة عن جسر فولاذي قوسي بمنطقة شمل في رأس الخيمة يبلغ طوله 32.37 متر، وتصل طاقته الاستيعابية 2000 مركبة في الساعة ويتمتع بميزات اقتصادية عديدة مقارنة بالجسور الخرسانية، حيث إنه يختصر 50% من زمن التنفيذ فيما يصل عمره الافتراضي إلى 104 سنوات دون الحاجة إلى صيانة، وقادر على تحمل جميع الأحمال والأوزان.

يذكر أن الهياكل الفولاذية المقوسة عبارة عن صفائح حديدية مموجة مترابطة تنفذ بعد اعتماد التصميم وفقا لمتطلبات المشروع، ومن ثم تُصنع الصفائح وتُجلفن وتُطلى في المصنع، وتنقل الصفائح والملحقات للموقع في حاويات.





أكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم



26 فبراير/شباط 2019: اعتمد سجل جينيس للأرقام القياسية رسمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كأكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم، حيث نالت شهادة رسمية بذلك.

وكانت دولة الإمارات قد أهدت هذه اللوحة التي تحمل عنوان "أمير الإنسانية" إلى الكويت وشعبها؛ احتفالاً بالعيد الوطني للكويت.

وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربع، ويمكن رؤية العمل الفني الضخم من الفضاء الخارجي، ليصبح الشيخ صباح الأحمد أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء.

وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي، وقد استغرق إنجاز اللوحة الضخمة أكثر من 2400 ساعة عمل، واستُخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.