الصين تعاقب أمريكا على دعم المحتجين بهونج كونج

أعلنت الصين، الإثنين، التعليق الفوري للرسو المؤقت لسفن حربية أمريكية في هونج كونج وفرض عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، للصحفيين، إن هذه التدابير العقابية تأتي ردا على تبني الولايات المتحدة قانونا لدعم المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تهز منذ 6 أشهر هونج كونج، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

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وأوضحت أن الحكومة الصينية "ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف" في هونج كونج خصوصا المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي: الصندوق الوطني للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس، من دون تحديد ما هي العقوبات.

والأسبوع الماضي، أعلنت الصين أنها ستتخذ تدابير للرد على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، والذي تعتبره بكين تدخلا في شؤونها الداخلية.

وترسو سفن أمريكية بشكل منتظم في هونج كونج في إطار زيارات تتيح لها خصوصا تأمين حاجاتها في المستعمرة البريطانية السابقة.