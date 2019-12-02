شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيسان الروسي والصيني يدشنان أنبوب غاز ”تاريخيًا“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيسان الروسي والصيني يدشنان أنبوب غاز تاريخيا الإثنين 2 ديسمبر 2019 أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، الاثنين، بتدشين ”تاريخي“ لأول أنبوب غاز بين البلدين أُطلقت عليه تسمية ”فورس أوف سايبيريا“ (قوة سيبيريا).

وقال بوتين عبر اتصال فيديو نقله التلفزيون الروسي إن هذا التدشين هو ”حدث تاريخي فعلاً، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شيء لكم ولنا، لروسيا والصين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسان الروسي والصيني يدشنان أنبوب غاز ”تاريخيًا“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.