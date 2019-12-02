- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار غزيرة على جدة بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمطار غزيرة على جدة بالسعودية
الإثنين 2 ديسمبر 2019
شهدت مدينة جدة في غرب السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدة مواقع بالمدينة، وأعاقت حركة السكان والمركبات، دون وجود أية سيول مصاحبة.
ووثق عدد من سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، تجمعات المياه في أحياء السنابل والأمير فواز والخُمرة الجنوبية الواقعة في جنوب جدة، مما أعاق حركة السير.
ولم يعلن الدفاع المدني السعودي عن تلقي فرقه في جدة بلاغات عن حالات احتجاز في المياه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ورغم غزارة الأمطار، والتجمعات التي خلفتها في بعض المناطق، لم تسجل المدينة جريان سيول فيها، في مؤشر على نجاح مشاريع الحكومة لمنع وصول السيول الجارفة للمدينة والتسبب بكوارث كالتي وقعت قبل سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة على جدة بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.