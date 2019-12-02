عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمطار غزيرة على جدة بالسعودية

الإثنين 2 ديسمبر 2019

شهدت مدينة جدة في غرب السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدة مواقع بالمدينة، وأعاقت حركة السكان والمركبات، دون وجود أية سيول مصاحبة.

Advertisements

ووثق عدد من سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، تجمعات المياه في أحياء السنابل والأمير فواز والخُمرة الجنوبية الواقعة في جنوب جدة، مما أعاق حركة السير.

ولم يعلن الدفاع المدني السعودي عن تلقي فرقه في جدة بلاغات عن حالات احتجاز في المياه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ورغم غزارة الأمطار، والتجمعات التي خلفتها في بعض المناطق، لم تسجل المدينة جريان سيول فيها، في مؤشر على نجاح مشاريع الحكومة لمنع وصول السيول الجارفة للمدينة والتسبب بكوارث كالتي وقعت قبل سنوات.