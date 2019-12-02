اخبار العالم

أمطار غزيرة على جدة بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار غزيرة على جدة بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمطار غزيرة على جدة بالسعودية

الإثنين 2 ديسمبر 2019

شهدت مدينة جدة في غرب ، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدة مواقع بالمدينة، وأعاقت حركة السكان والمركبات، دون وجود أية سيول مصاحبة.

Advertisements

ووثق عدد من سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، تجمعات المياه في أحياء السنابل والأمير فواز والخُمرة الجنوبية الواقعة في جنوب جدة، مما أعاق حركة السير.

ولم يعلن الدفاع المدني السعودي عن تلقي فرقه في جدة بلاغات عن حالات احتجاز في المياه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ورغم غزارة الأمطار، والتجمعات التي خلفتها في بعض المناطق، لم تسجل المدينة جريان سيول فيها، في مؤشر على نجاح مشاريع الحكومة لمنع وصول السيول الجارفة للمدينة والتسبب بكوارث كالتي وقعت قبل سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة على جدة بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا