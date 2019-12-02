عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. إغلاق الطرق المؤدية لساحة ثورة العشرين

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365_متابعات

أغلقت قوات الأمن في محافظة النجف جنوبي العراق، الاثنين، جميع الطرق المؤدية إلى ساحة ثورة العشرين ومرقد محمد باقر الحكيم وسط المحافظة ومنعت المحتجين من العبور باتجاه المنطقتين.

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وقال مصدر في شرطة النجف قوله إنّ ”قوات الأمن أغلقت فجر اليوم جميع الطرق التي تؤدي إلى ساحة ثورة العشرين ومرقد محمد باقر الحكيم الذي تعرض جزء منه للحرق من قبل المحتجين“.

وأوضح المصدر أنّ ”المحتجين حاولوا الأحد اقتحام مرقد الحكيم، والقوات المكلفة بحمايته منعتهم وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم؛ ما اوقع قتلى وجرحى“.

من جهته، أكد محافظ النجف لؤي الياسري وفقًا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي عزمه التوجه إلى القضاء للإدلاء بشهادته عن الجهات التي تقف وراء قتل المحتجين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وشهدت محافظتا النجف وذي قار موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حيث قتل 70 متظاهرًا في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي ”ميليشات“ مجهولة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.