شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يرفض المشاركة في إجراءات عزل ترمب بالكونغرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أن البيت الأبيض لن يشارك في جلسات الاستماع بالكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس، التي من المقرر أن تبدأ الأربعاء القادم للنظر في تمرير لائحة الاتهام ضد ترمب.

وقال محامي البيت الابيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر «لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وأيضا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية».

وأضاف سيبولوني «بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء».

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ويواجه ترمب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب مزاعم بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا للإضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك منافسه المرشح الرئاسي الديموقراطي المحتمل لعام 2020 جو بايدن.

وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء للتقرير في ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية الممثلة في «الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح».

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وإعاقة العدالة.

ومع ذلك، لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول الجمعة القادم.