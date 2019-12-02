شكرا لقرائتكم تعرف على الكتاب الذي غرد ترمب ناصحاً بشرائه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالكاتب الأميركي والمعلق السياسي دوغ ويد وكتابه الصادر حديثاً في 26 نوفمبر، بعنوان "داخل البيت الأبيض الترمبي".

غلاف كتاب داخل البيت الأبيض الترمبي

كتب ترمب في تغريدة يوم الاثنين مشيداً بدوغ ويد، معتبراً أنه كاتب كبير ومؤرخ حقيقي، وأنه يصوغ "رواية حقيقية وليست أخباراً مزيفة عمّا يجري في واشنطن والبيت الأبيض".

وكان الرئيس الأميركي يشير إلى زخم الأخبار والكتب المزيفة، التي تحاول النيل منه في السنوات الأخيرة ومن سياسته في إدارة البلاد.

وقال ترمب عن الكتاب: "إنه وصف لا يصدق لفترة مثيرة وناجحة للغاية في تاريخ بلادنا"، حيث يشير إلى فترة ولايته رئاسة البلاد منذ مطلع عام 2017.

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ويعتبر الكاتب دوغ ويد من المحافظين، وقد كتب العديد من الكتب في التاريخ السياسي، وفي عام 1992 ترشح عن الحزب الجمهوري لمنطقة الكونغرس السادسة في أريزونا، ولكنه هزم من قبل منافسه الديمقراطي كارن إنجلش.

وقد شغل منصب مساعد خاص للرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش.

وقد ورد عن الكتاب في أمازون، بأنه يقدم "تاريخاً شاملاً وبليغاً لسنوات الرئيس، دونالد ترمب، الأولى في منصبه، وهو يغطي كل شيء بدءاً من ليلة الانتخابات وحتى أخبار اليوم".

يغطي الكتاب موضوعات حول نجاحات ترمب الاقتصادية وسوء فهم الإعلام والجمهور له، كما يتضمن مقابلات حصرية مع عائلة ترمب حول تقرير مولر، ويروي ردود أفعالهم عندما صدر التقرير.