النشرة: لجنة فنية باشرت قرارات الافقال بحق المصانع المخالفة بالبقاع

افاد مراسل "​النشرة​ " في زحلة بأن "باشرت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي ​الصناعة​ و​البيئة​ والمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ تنفيذ قرارات الاقفال بحق ​المصانع​ المخالفة في ​البقاع​ بمؤازرة عناصر ​قوى الامن الداخلي​ التابعة لمخفر شتورا|. وانطلقت اللجنة من امام مصلحة الصناعة في البقاع عند ​الساعة​ العاشرة صباحا، وتشمل المصانع المقرر اقفالها مناشر احجار، مسالخ دواجن ومواشي، ​مواد غذائية​ معلبة، مخللات، البان واجبان، مصانع لصنع وتعبئة المشروبات المحلاة ب​السكر​.

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