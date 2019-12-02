إعتصام أمام مكتب جرائم المعلوماتية إستنكارا لاستدعاء شبان على خلفية منشورات

اعتصم عدد من ​المحتجين​ أمام مكتب جرائم المعلوماتية على ​بولفار كميل شمعون​، استنكارا لاستدعاء ​النيابة العامة​ عددا من ​الشباب​ للتحقيق معهم في مكتب الجرائم المعلوماتية على خلفية منشورات نشروها على وسائل التواصل الإجتماعي تندد بإعتداء عناصر حزبية على المنتفضين في ​النبطية​.

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