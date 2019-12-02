فادي كرم: لوقفة احتجاجية أمام محطة التّكرير بين شكا وأنفه

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، على أنّه "لم يكن ينقص ​الشعب اللبناني​ بعد كلّ الآلام والمعاناة الّتي يمرّ بها في هذه الأيام التعيسة، والقلق الّذي ينتابه من المستقبل بسبب فقدان الثقة بحكام هذه السلطة الفاقدة للحكمة وللجديّة،إلاّ أن تنتشر السموم والروائح والأضرار الصحيّة بسبب توقّف محطّات ضخ المياه المبتذلة (​الصرف الصحي​)".

وطالب في بيان، السلطات المُختصّة والمسؤولة عن هذه الكارثة البيئيّة إلى "التحرُّك فورًا لمعالجة أسباب التّوقف، لِما لهذه المشكلة من تأثير خطير وضرر كبير على ​البيئة​ والإنسان والثروة السمكيّةمن الصعب إزالتها في المستقبل"، لافتًا إلى أنّ "هذا البيان بمثابة إخبار، إضافةً لكلّ الإخبارات الّتي قدّمتها سابقًا بخصوص الموضوع نفسه، وإنّني أُحمّل المسؤولية لكلّ مستهترٍ من المسؤولين لما سينتج عن هذه الآفة".

وتمنّى كرم، على أهالي ​الكورة​ "التّحرّك سريعًا والقيام بوقفة احتجاجيّة أمام محطة التّكرير بين شكا وأنفة، كما الضغط على المسؤولين حرصًا على بيئتنا وصحّة عائلاتنا وأولادنا".