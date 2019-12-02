أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 29 تشرين الثاني 2019 وفي طبرجا، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: "ب. ت." (مواليد عام 1982، لبناني) بجرم ترويج عملة مزيّفة، وضَبطت بحوزته مبلغ 1800 دولار أميركي مزيّف".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف هو مطلوب للقضاء بموجب 16 مذكرة قضائية بجرائم: سرقة، سرقة موصوفة، احتيال وتزوير وتهديد، استيلاء، شيك دون رصيد، استعمال مزوّر"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 16 مذكرة قضائية ويقوم بترويج عملة مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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