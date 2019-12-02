قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 16 مذكرة قضائية ويقوم بترويج عملة مزيفة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 29 تشرين الثاني 2019 وفي ​طبرجا​، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت دورية من مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: "ب. ت." (مواليد عام 1982، لبناني) بجرم ترويج عملة مزيّفة، وضَبطت بحوزته مبلغ 1800 دولار أميركي مزيّف".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف هو مطلوب للقضاء بموجب 16 مذكرة قضائية بجرائم: سرقة، سرقة موصوفة، احتيال وتزوير وتهديد، استيلاء، شيك دون رصيد، استعمال مزوّر"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص".