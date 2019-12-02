أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 29/11/2019، ادعى مواطن لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ان مجهولاً أقدم على الدخول الى مكان اقامته الكائن في محلة ​تحويطة الغدير​ بواسطة مفتاح مستعار اثناء غيابه وزوجته عن المنزل، وسرق مبلغاً من ​المال​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الفصيلة بالتنسيق مع ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه بها، وهي لبنانية من مواليد عام 1997. وبتاريخ 30/11/2019، جرى استدراجها الى مركز الفصيلة بالتحقيق معها، اعترفت بسرقة مفتاح المنزل من داخل محفظة زوجة المدعي كونهما تعملان سوياً، وبإقدامها على عملية السرقة، وقد جرى استعادة الأموال والمفتاح"، مشيرة الى انه "جرى تسليم المضبوطات الى المدعي، واودعت الموقوفة ​القضاء​ المختص، بناء على اشارته".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مواطنة سرقت مبلغا من المال من داخل منزل زميلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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